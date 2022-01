En difficulté à l’OM, Milik a reçu le soutien de Jean-Pierre Papin. Ce dernier estime que le Polonais n’est pas aidé par l’animation phocéenne.

« Quand on évolue avec ce type d’attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l’OM ne devrait jouer que pour lui. »

« Le bémol, en ce moment, c’est que le jeu se base sur de la possession parfois à l’excès. Le ballon va d’un côté, puis il revient dans l’axe, repart de l’autre côté et revient de nouveau. C’est beaucoup plus facile pour les défenses à gérer : elles reculent, resserrent les lignes. […] On lui demande de jouer dos au but, de garder le ballon, éventuellement d’éliminer un défenseur et ensuite d’enchaîner. Avec le peu d’espace qu’il a, sur cinq ballons, ça passe peut-être deux ou trois fois maximum », a expliqué Papin pour l’Equipe.