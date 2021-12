Le journaliste Pierre Ménès se confie sur les chances de l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence et espère que le club ira très loin.

« À partir du moment où l’OM est engagé en Ligue Europa Conférence, c’est à eux d’essayer d’aller le plus loin possible. Si possible de la gagner. On a gagné assez peu de Coupe d’Europe en France qu’on ne va pas cracher sur celle-ci même si c’est évidemment une « sous-Coupe d’Europe » par rapport aux deux autres. Je ne suis pas certain que le déplacement de Qarabag en février soit le plus beau des cadeaux, mais si Marseille y met un peu plus de concentration, d’implication et d’enthousiasme que dans leur tour de poule, ils peuvent bien faire. » A-t-il évoqué sur son blog.