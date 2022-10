L’Olympique de Marseille a été tenu en échec à la Meinau face au RC Strasbourg (2-2), samedi soir lors de la 13e journée de Ligue 1.

Dimitri Payet et Bamba Dieng étaient titulaires pour l’OM ce soir. Igor Tudor avait en effet décidé de remanier son groupe pour ménager certains titulaires en vue de la « finale » du groupe de Ligue des champions face à Tottenham, mardi. Une équipe « B » qui avait pourtant fière allure… et même à vrai dire s’est montrée bien plus convaincante sur l’équipe « A » sur le plan offensif !

Bamba Dieng, titularisé pour la toute première fois de la saison, a ouvert la marque dès la 8e minute, sur un centre lointain du portier Pau Lopez. Issa Kaboré a doublé la mise à la 35e minute, à la conclusion d’une superbe action collective en transition. Tout allait bien pour l’OM mais… Lebo Mothiba, entré en cours jeu, a réduit la marque pour les Strasbourgeois (76e). Puis Kevin Gameiro a signé le but d’une improbable égalisation à la 94e minute !

Comment Marseille va digérer ce scénario cruel d’ici mardi ? La bonne affaire est en tout cas pour le RCS, qui enflamme son public et se relance complètement en Ligue 1, après un début de saison catastrophique…