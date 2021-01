Auteur d’un doublé contre l’AS Saint-Etienne hier soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, Boulaye Dia a confirmé ce dimanche avoir le feu vert de ses dirigeants pour quitter le stade de Reims cet hiver.

Au cours d’une interview accordée à « Téléfoot« , le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 12 réalisations en 19 matchs évoque son avenir lui qui possède une très belle cote. L’attaquant international sénégalais n’exclut tout de même de poursuivre l’aventure avec son équipe jusqu’à la fin de la saison.

« Je peux partir, tout comme je peux rester. Ce n’est que le début, le mois de janvier est très long. Je ne pense pas vraiment à ça », a-t-il indiqué. « Je suis concentré sur les résultats de mon équipe et sur mes performances, à faire de bons matches et continuer à marquer. Je ne gère pas l’extra-sportif, je suis concentré. Je suis bien ici, c’est une bonne famille. Je suis bien à Reims. On connaît ma situation, j’ai un bon de sortie. On verra », a ajouté Boulaye Dia, désormais à 12 buts en 18 matchs de Ligue 1 avec le Stade de Reims.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien numéro 9 de Jura Sud réalise un très beau début de saison avec le club de Champagne. Affaire à suivre alors qu’aujourd’hui sa valeur est estimée à 12 millions d’euros selon « Transfermarkt ».