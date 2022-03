La rumeur enfle : Vincent Ponsot, ancien directeur juridique de la LFP et actuel conseiller de Jean-Michel Aulas à Lyon, pourrait devenir le nouveau président-délégué de l’Olympique de Marseille.

C’est le très informé Mohamed Toubache-Ter, influencer Twitter et ex-Responsable Communication/Presse du SCO Angers, qui révèle cette information. Vincent Ponsot est l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais, surtout depuis l’annonce de Juninho de son prochain départ. Le directeur du football de l’OL pourrait devenir président-délégué de l’Olympique de Marseille et ainsi décharger Pablo Longoria de sa double casquette de président et directeur sportif. L’OGC Nice serait également interessé par le profil de Vincent Ponsot.

Après avoir accusé le coup de l’annonce de départ des deux principaux actionnaires de l’OL, Jean-Michel Aulas va désormais devoir affronter la convoitise dont fait l’objet l’un des ses principaux hommes de confiance. Rude semaine pour le patron des Gones.