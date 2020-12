Entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas parle de son avenir et une éventuelle prolongation de contrat. Le Portugais botte en touche mais ne ferme pas complètement la porte.

En conférence de presse, l’entraîneur du club olympien fait le point sur son avenir avant le match et la réception de l’AS Monaco samedi à 17 heures. « On va voir. On attend de regarder ce qui va se passer, vers février pour voir où on en sera au classement. Je pense que la prochaine année de l’OM sera une année zéro, avec beaucoup de changements à cause du fair-play financier, de ce qui s’est passé cette année avec le coronavirus. »

IAvant de terminer : « Il y aura la prolongation ou non des joueurs en fin de contrat. Cela peut être une année importante pour le club, on est tous conscients de ça. On travaille déjà pour le futur du club avec Pablo Longoria, sur le futur mercato. Pablo était à Lisbonne, mes agents étaient ici. On attend de voir ce qui va se passer. »