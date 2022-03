Alors que des milliers de supporters de l’OM devaient faire le déplacement en Suisse ce jeudi pour le huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, le directeur de la communication du club a finalement déconseillé aux Marseillais de faire le déplacement…

Dans une interview accordée à BFM Marseilles Jacques Cardoze a été clair : « Nous ne conseillons pas à nos supporters de s’y rendre. Tout est fait pour que ça se passe mal, pardon de le dire comme ça. »

En effet, suite aux incidents survenus au match aller, « la police locale a décidé de fermer le parcage visiteurs, ce qui signifie aussi l’absence de sécurité en conséquence », rapporte So Foot. Les supporters

« Nos supporters ont tout à perdre : de l’argent, de l’énergie, et malheureusement, ils ne pourront pas assister au match. On conseille à tout le monde de rester chez soi et de supporter à distance », a continué le directeur de la communication.