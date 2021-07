Invité pour l’Assemblée générale des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, Frank McCourt le président de l’Olympique de Marseille a répondu aux questions concernant l’avenir du club olympien et notamment les rumeurs de vente qui circulent depuis plusieurs mois.

Avant de prendre part à cette Assemblée, il a accordé un entretien à « l’Equipe » et en dit plus sur l’avenir : « Nous avons juste besoin d’avoir une vision partagée de notre sport, d’être clairs sur les objectifs. Et de mettre un plan en place pour les atteindre. Je ne pense pas que ce soit très compliqué. Il faut juste avoir une ambition commune. » Le club nourrit toujours de grande ambition : « continuer d’aller de l’avant. Il faut en premier lieu continuer d’améliorer les performances sur le terrain. Mais il faut aussi faire progresser le club dans toutes les dimensions. L’OM doit jouer en Ligue des Champions tout les ans. C’est une obligation. A la fin de la saison, l’OM doit se qualifier pour cette compétition. J’ ai une ambition forte pour l’OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l’OM méritent un grand club et des grands résultats. »

Avant de revenir sur la vente et confirmer qu’il ne souhaite pas vendre le club : « (Rires) Non. Je ne suis pas vendeur? Je suis à l’OM pour très longtemps, si Dieu le veut. Je fais mon possible pour prouver que ne veux pas vendre. » Concernant Pablo Longoria, le nouveau président de l’OM. « Il fait un travail extraordinaire. »