Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara possède une très très belle cote sur le marché. Malgré tout, le minot du club a annoncé qu’il restait cette saison.

Avant la réception du LOSC, dimanche soir, il a scellé son avenir et reste à l’OM pour le plus grand plaisir des fans et de son entraîneur, André Villas-Boas.

“Pour moi il n’y a pas de doute, je vais continuer mon aventure ici. On va jouer la Ligue des Champions. Je vais continuer à l’OM. Je ne veux pas quitter l’OM.”