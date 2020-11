Présent en conférence de presse, Jordan Amavi a laissé planer le doute sur son futur à l’OM.

Concurrencé par la venue de Yuto Nagatomo dans le couloir gauche, Jordan Amavi n’apparaît plus comme le titulaire évident de l’équipe. Une situation qui pourrait contraindre l’ancien d’Aston Villa à quitter le club rapidement. Interrogé sur son futur à l’OM, Amavi a botté en touche. Pour rappel le joueur est relié à Marseille jusqu’en juin 2021.

« Pour l’instant je suis concentré sur le championnat, sur les matches qui arrivent. Ce qui se passe dans les bureaux c’est entre mes agents et le club, moi je suis concentré sur les matches. Il y a eu des discussions mais pour l’instant c’est entre mes agents et le club. Moi je ne me fais pas de soucis, on verra. »