Avec des résultats en dents-de-scie en championnat, l’OM retombe dans ses travers. Une forme fluctuante qui s’expliquerait par de multiples conflits qui gangrènent le vestiaire.

« Qui sème le vent récolte la tempête, qui sème le doute récolte le Mistral on dirait cela à Marseille. À force d’avoir une gestion un peu particulière des joueurs et du vestiaire, cela donne des petites bombes à retardement qui pourraient bien exploser si l’OM connait des résultats moins bons. On a tous été séduit par Jorge Sampaoli. Pour le moment, il réussit son mandat. Cela n’empêche pas qu’on se pose des questions : la façon dont Steve Mandanda a été mis de côté, il y avait peut-être une façon de le faire, surtout avec un tel joueur. Pareil pour Alvaro qu’on a essayé de dégager, lui qui est un membre important du vestiaire. En gros, dans sa gestion du cas Milik, Sampaoli n’aime pas ce joueur. Il n’empêche que Milik marque beaucoup et lui couper l’herbe sous le pied au bout de 64 minute face à Qarabag… Je trouve que l’attitude de Sampaoli n’est pas adaptée« , a lancé Florent Gautreau.

Explosif sur son banc, Jorge Sampaoli a fait des choix forts depuis son arrivée sur la Canebière. Des décisions peut-être hâtives qui pourraient lui coûter une harmonie pourtant si importante dans un groupe, encore plus lorsque le sprint final pointe le bout de son nez.