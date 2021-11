Arrivé au club durant le mercato estival en provenance de Schalke 04, Amine Harit a rendu un très bel hommage au club marseillais et explique pourquoi cette équipe est si particulière en France.

Selon l’ancien joueur du FC Nantes, Marseille est un club avec une très grosse ferveur. « C’est l’OM et c’est ce qui caractérise l’OM. En France, pour moi, c’est le plus grand club, celui qui a l’identité la plus forte, la ferveur la plus forte. Quoi qu’il arrive, partout où on joue en France, tu as l’impression de jouer à domicile. Tu as toujours des supporters de Marseille, et plus que l’équipe qui joue à domicile, c’est spécial à Marseille, il faut vraiment être dans le club pour s’en rendre compte », a ajouté Harit dans une interview accordée à « Foot.fr. »