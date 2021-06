L’attaquant de Montpellier Stephy Mavididi est dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Son agent Yvan Le Mée a confirmé cette information.

« L’été dernier, je l’ai proposé à l’OM, mais il n’intéressait pas l’ancienne direction. Aujourd’hui, on s’aperçoit avec Montpellier qu’il est l’un des jeunes attaquants les plus en vue en Ligue 1. C’est le véritable attaquant moderne, grand, rapide, puissant et technique. Plus technique qu’un Aubameyang dont il partage un peu le profil », a indiqué son représentant pour Le Phocéen.

Et d’ajouter : « Il a marqué 9 fois en 18 matchs comme titulaire, mais joue la plupart du temps ailier, alors que c’est un avant-centre de formation. Aujourd’hui, il fait partie des jeunes attaquants observés par l’OM, c’est vrai, mais il y aura du monde sur lui en fin de saison au vu de la saison qu’il réalise. Il vaudra certainement plus cher que l’été dernier. »