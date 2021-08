L’Olympique de Marseille a remporté une belle victoire face à l’AS Saint-Étienne (3-1), samedi, pour le compte de la 4e journée de la Ligue 1.

Matteo Guendouzi a ouvert la marque dès la 23e minute d’une superbe frappe, couronnant une belle domination marseillaise. Mais coup de froid sur le Vélodrome quand Timothée Kolodziejczak égalise de la tête à la 32e minute. A la pause, tout est à refaire pour l’OM. Mais dès le retour des vestiaires, nouveau but signé Gerson (51e). Et le break est fait par Cengiz Under à la 68e minute. Les trois buteurs marseillais du soir sont des recrues. Pas une surprise au vu du mercato XXL réalisé par Pablo Longoria cet été !

Grâce à ce succès, l’OM recolle au groupe de tête du classement, mais il faudra attendre la décision de la Ligue pour savoir si le match interrompu à Nice sera à rejouer. Il y aurait le cas échéant trois points potentiels de plus à prendre et une place de virtuel leader. Les Verts sont pour leur part provisoirement 13e.

Dans l’après-midi, Nice, qui est confronté à la même incertitude quant à son nombre de points, a étrillé Bordeaux (4-0). Dimanche, le PSG se déplace à Reims pour ce qui sera sans doute la première de Lionel Messi… et peut-être la dernière de Kylian Mbappé.