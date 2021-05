Auteur d’une belle saison en Italie avec Sassuolo, Jérémie Boga n’envisage pas de poursuivre sa carrière en Emilie-Romagne.

l’ailier franco-ivoirien de 24 ans a acté la fin de sa collaboration avec le club italien, où il avait débarqué durant l’été 2018 pour la somme de 10 millions d’euros et avec lequel son contrat courait jusqu’en juin 2022. » Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte », a indiqué l’ancien footballeur de Chelsea, auteur de 4 buts en 26 matches de Serie A en 2020-2021. Une bonne nouvelle pour Lyon et Marseille qui restent sur le coup pour récupérer l’ancien joueur du Stade Rennais. Affaire à suivre…