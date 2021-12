Il y a quelques mois, Thibaud Vézirian annonçait que l’Olympique de Marseille était vendu à un prince saoudien. Depuis le spectre d’une vente du club phocéen était moins dans l’actualité mais le journaliste revient à la charge et annonce sur la chaîne Family Football Club que l’OM a bel et bien était vendu le 5 février 2021.

« Je confirme, l’OM est vendu, c’est une fusion acquisition (…) Le problème c’est que parler aux supporters de foot d’une cession d’entreprise on n’est plus sur le même sujet (…) La situation est très claire, le 5 février 2021 il y a eu signature d’un acte de cession, ensuite il y a eu une situation politique et au niveau du club qui a fait que tout était prêt et ça a été repoussé (…) Frank McCourt est toujours au centre de cession nébuleuse, cela a été le cas avec les Dodgers, et là ce qu’il fait aux supporters de l’OM c’est un peu le même genre. J’ai eu une mise en demeure où l’on me reprochait de déstabiliser et j’ai donc décidé de me taire (…) On m’a cherché des casseroles dans les médias où je travaillais, il y a eu des pressions professionnelles. Ils (Ndlr : les dirigeants de Marseille) n’ont pas été clean, il suffisait qu’ils m’appellent pour me dire que je n’étais pas dans le bon timing (…) La seule chose que je regrette c’est d’avoir sous-estimé les hauts et les bas de Frank McCourt (…) L’OM est vendu, il n’y plus d’autre choix. Si je n’avais pas eu de preuves écrites, de virements sous le nez, je n’aurais pas été aussi loin », a confié le journaliste dans le Family Football Club.