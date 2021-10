Bamba Dieng ne cesse d’attirer les éloges depuis le début de saison. Celui-ci a séduit beaucoup de monde et notamment l’entraîneur des jeunes attaquants à l’OM, Djibril Cissé.

« Il me fait penser à Mamad’ dans le style de jeu : très offensif, très rapide, techniquement au-dessus de la moyenne et qui marque des buts. Il faut qu’il progresse dans la lucidité, le calme et le sang-froid devant le but.

Il a beaucoup de face-à-face avec les gardiens, il en marque beaucoup mais il en rate aussi. Mais j’ai confiance en lui et je mets une pièce sur lui cette saison », a confié l’ancien international français au micro de Téléfoot.