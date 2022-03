Malgré une période plus compliqué, l’Olympique de Marseille s’est repris avec une série de 4 victoires toutes compétitions confondues. Notamment le succès très important à Nice (2-1) dimanche en Ligue 1. Au micro de la radio RMC, Daniel Riolo a salué Jorge Sampaoli.

« Les supporters ont été très impatients avec Sampaoli. Je trouve que Longoria a encore une fois été très habile, c’est vraiment un bon président. D’abord en rencontrant les supporters puis en confortant son entraîneur. Sampaoli s’adapte beaucoup plus que l’image qu’on a voulu lui donner. Il n’est pas borné et a trouvé des solutions pour relancer son équipe. Il y a eu des défaites, mais malgré tout, il y a toujours eu l’envie de gagner et de jouer haut. Dans le jeu, l’OM a rarement dérogé à sa ligne de conduite. Donc ça me parait logique que l’OM soit récompensé », a estimé Riolo pour RMC.