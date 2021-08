Pour renflouer les caisses du club cet été, l’OM devrait vendre Caleta-Car, Benedetto et Radonjic.

Très actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille devrait boucler quelques départs dans les prochains jours. Pour le chroniqueur de Maritima Jacques Bayle, qui a particulièrement apprécié la victoire face à Villarreal (2-1) samedi soir, Pablo Longoria doit se séparer de trois joueurs en priorité : Duje Caleta-Car, Dario Benedetto et Nemanja Radonjic.

« Cette équipe de l’OM va nous apporter beaucoup de plaisir, elle est généreuse, à l’image de la ville de Marseille. En revanche il y a des joueurs qui sont encore chez nous qui n’ont plus leur place. On va parler notamment de Caleta-Car, de Radonjic et de Benedetto. Ces joueurs-là n’ont plus leur place dans l’effectif car cette équipe est généreuse avec beaucoup de courses et ces joueurs-là sont à la fin d’un cycle. Personnellement, je pense que l’on en a plus besoin et j’espère qu’ils trouveront une porte de sortie en les remerciant pour le travail effectué. Ils ne correspondent plus à ce dont on a besoin, des joueurs qui vont percuter avec de la hargne. Je me suis régalé contre Villarreal, cela faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM comme ça. »