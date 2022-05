L’Olympique de Marseille est toujours en quête de nouveaux renforts pour l’avenir et le club de Ligue 1 prospecte toujours dans le championnat brésilien. Le joueur en question se nomme Danilo et évolue à Palmeiras.

Grand espoir du football brésilien, le milieu défensif gauche de 21 ans a même récemment été convoqué en sélection nationale par Tite pour défier la Corée du Sud et le Japon au mois de juin prochain. Auteur de 23 matchs pour 5 buts depuis le début de saison avec Palmeiras, Danilo intéresse l’OM depuis quelques jours comme le précise le quotidien ‘l’Equipe.’ Ancien coach de Santos et l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli connaît bien le championnat brésilien et pense à Danilo pour succéder à Boubacar Kamara qui va quitter la France gratuitement cet été.

Mais les Olympiens vont devoir se montrer très convaincant dans ce dossier car selon Jorge Nicola, Palmeiras réclame une somme de 30 millions d’euros pour accepter de vendre son joyau durant la période estivale. Cette source ajoute que de nombreux clubs européens se sont renseignés sur Danilo (il aurait même été proposé au Barça selon la presse catalane), mais aucun n’aurait transmis de proposition officielle à Palmeiras pour le moment.