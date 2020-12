Le directeur sportif de l’OM travaille déjà d’arrache-pied pour préparer le mercato hivernal de l’équipe.

Cette semaine en conférence de presse, André Villas-Boas a avoué que l’Olympique de Marseille aurait besoin de renfort au poste de buteur pour la suite de la saison. Bien au fait des demandes de son entraîneur, le directeur sportif du club, Pablo Longoria, s’est attardé sur la question dans un entretien accordé au micro de la chaîne Téléfoot.

« On travaille ensemble. On analyse beaucoup l’équipe, chaque jour, chaque semaine. Notre objectif est toujours d’améliorer l’équipe. C’est pour ça que nous sommes prêts à travailler lors du mercato dans des circonstances particulières dans la recherche d’un numéro 9. On travaille sur différentes pistes. On parle toujours des stratégies futures, de comment travailler et je crois que l’effectif peut être amélioré avec l’ambition que l’on doit avoir. Si on va recruter un 9 en janvier ? On y travaille depuis quelques mois. Notre objectif est toujours d’améliorer. Nous sommes satisfaits de notre dernier mercato, mais il faut toujours être ambitieux dans la vie. Et s’il y a des possibilités, nous sommes en train de travailler sur des pistes différentes pour le poste de numéro 9. Un nom ? Je ne joue pas à ce jeu des spéculations. Je ne parle que d’hypothèses et je ne m’attarde pas sur l’individuel tant que cette piste soit close ou presque. »