Champion du monde 2018 avec l’Equipe de France, Florian Thauvin (27 ans) va fêter sa 200e en Ligue 1 dans quelques jours. Un honneur pour la star de l’Olympique de Marseille.

« 200 matchs de Ligue 1, c’est une fierté, c’est ma huitième saison à l’OM. Un club qui me tient à coeur comme tout le monde le sait. Bien souvent quand on est pris par sa carrière, on ne se rend pas compte de l’enchaînement des matches, de tout ce qui se passe. Et puis un jour, on lève la tête et on se dit « 200 matches ». Je suis très fier d’en avoir joué autant avec l’OM et d’avoir marqué autant de buts (81 en L1).

En espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c’est d’être décisif pour l’équipe. J’aimerais gagner un trophée ici et j’espère qu’on y arrivera cette année », a lâché le milieu de terrain sur les médias du club.