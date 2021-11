Non sélectionné avec le Maroc pour la troisième fois consécutive, le joueur de Chelsea a laissé éclater sa colère dans les médias.

Encore snobé par le sélectionneur du Maroc pour les deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Hakim Ziyech (28 ans, 39 sélections et 17 buts) n’a pas caché sa déception. Invité de l’émission Tika Taka Touzani, le milieu offensif de Chelsea a dit ses quatre vérités à Vahid Halilhodzic.

« Il a son point de vue et j’ai mon point de vue. On en est là aujourd’hui, je sais ce qui s’est passé. C’est la chose la plus importante pour moi. J’ai toujours traité chaque joueur avec respect (une réponse aux critiques de son sélectionneur, ndlr). Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c’est comme ça, qu’il en soit ainsi. »