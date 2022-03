Véritable globe-trotter sur la planète football, Mario Balotelli aimerait rejoindre le Napoli. L’Italien rêve de rejoindre l’écurie dirigée par Aurelio De Laurentiis.

« Vous me posez cette question ? A moi ? Allez dire à De Laurentiis que, sans lui, j’aurais été à Naples pendant plus dix ans : je suis amoureux de Naples, j’y aurais toujours joué. Ma fille est née là-bas, j’ai dit à Raiola que j’aimerais y jouer et je veux encore y jouer« , a déclaré Mario Balotelli dans un entretien accordé à DAZN.

A 31 ans, Mario Balotelli a déjà porté les couleurs de 10 écuries distinctes : Lumezzane, Inter Milan, Manchester City, Milan AC, Liverpool, OGC Nice, Olympique de Marseille, Brescia, Monza et aujourd’hui, l’Adana Demirspor. L’Italien y est d’ailleurs plutôt performant avec 12 buts inscris et 6 passes décisives délivrées en 27 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Des performances qui ne devraient néanmoins pas suffire pour rejoindre le Napoli. L’ancien marseillais a probablement raté le coche.