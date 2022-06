Mario Balotelli, 31 ans, est aujourd’hui un joueur d’Adana Demirpsor. Mais le footballeur est plein de regret. Son plus grand est d’avoir quitté Manchester City, en 2013.

« Je pense que c’est ma plus grande erreur d’avoir quitté City. Même si après mon départ, j’ai vraiment bien joué à Milan pendant un an et demi. Mais après ça, j’ai eu beaucoup de problèmes. A présent, je suis plus âgé et je sais que je n’aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j’ai vu City s’améliorer, s’améliorer et encore s’améliorer. J’aurais pu être comme Sergio Agüero ici pendant des années. Si j’avais eu l’état d’esprit que j’ai à présent quand j’étais à City, j’aurais probablement gagné un Ballon d’Or. J’en suis sûr. Mais vous savez, lorsque vous grandissez, vous êtes plus mature », a déclaré le Balotelli dans une interview accordée à The Athletic.

