Pour la finale de la Ligue des champions la semaine prochaine, plus de 50 000 supporters de Liverpool devraient débarquer à Paris.

Choisi pour accueillir la finale de la Ligue des champions (Liverpool – Real Madrid, le samedi 28 mai à 21h), initialement prévue à Saint-Pétersbourg avant l’invasion de l’armée russe en Ukraine, le Stade de France est fin prêt pour l’événement. Après plus de soixante-dix réunions préparatoires entre les différents acteurs impliqués, le dispositif d’accueil des supporters des deux clubs est finalisé à 99%. Dans l’enceinte du stade, les supporters de Liverpool et du Real Madrid disposeront de 22 000 places chacun, VIP compris.

Mais en dehors, les fans seront encore plus nombreux. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, plus de 50 000 supporters de Liverpool sont attendu la semaine prochaine. Pour les accueillir, une « fan zone » sera installée sur le cours de Vincennes, à l’est de la capitale. Elle devrait ouvrir à 14 heures, le jour de la finale, et ne sera pas uniquement réservée aux supporters des Reds, qu’ils aient un billet ou non pour le match. Des palpations seront effectuées pour pénétrer dans la zone et des animations musicales sont prévues à l’intérieur : deux écrans géants seront installés pour retransmettre les concerts qui auront lieu dans l’après-midi.

Pour les Merengues, le « fan meeting point » se trouvera dans la partie publique du parc de la Légion d’honneur, à Saint-Denis, à proximité du Stade de France. Il ouvrira samedi à la mi-journée, fermera vers 17 heures, mais sera réservé aux supporters madrilènes en possession d’un billet pour la finale.