Il y a deux saisons, Marcus Thuram a refoulé l’OM et l’OL pour tenter sa chance dans le championnat allemand.

Invité au micro de Téléfoot cette semaine, le nouvel attaquant des Bleus Marcus Thuram est revenu sur ses choix de carrière. En 2019, alors qu’il avait réalisé une excellente saison du côté de l’En Avant Guingamp, il a préféré rejoindre le Borussia Mönchengladbach plutôt que l’Olympique de Marseille ou l’Olympique Lyonnais, deux clubs de Ligue 1 qui l’avaient approché. Le choix s’est finalement avéré payant pour le buteur de 23 ans qui s’éclate en Bundesliga.

« Pourquoi avoir choisi Mönchengladbach en 2019 ? C’est tout d’abord le club qui m’a contacté le premier, explique Marcus Thuram. On était entré en contacts avec eux juste après la trêve, en janvier. C’est un club qui me suivait depuis 2015. Donc les dirigeants du club connaissaient toutes mes caractéristiques et mes défauts. Et avec l’arrivée du nouveau coach Marco Rose, dont j’avais entendu beaucoup de bien, j’ai tout de suite compris que ça allait être le club qui allait le plus me faire progresser. Les intérêts de l’OL et de l’OM ? Ils étaient réels. Mais j’ai choisi Mönchengladbach, car ce sont eux qui m’ont montré le plus de confiance à ce moment-là. Début janvier, ils avaient déjà de l’avance sur les autres clubs intéressés. Et j’avais donné mon accord pour signer en Allemagne, donc je n’aie pas vu de raisons de revenir sur mon choix… »