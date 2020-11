Ce soir face à la Suède, Marcus Thuram devrait fêter sa troisième cape en Bleu. Au centre de l’actualité depuis le début du rassemblement, le fils de Lilian Thuram aurait pu jouer en France et pas forcément qu’à Marseille.

S’il évolue aujourd’hui à la pointe de l’attaque du Borussia Mönchengladbach, Thuram aurait bien pu continuer dans le championnat de France. Si Marseille était une destination refusée par son père, on apprend que l’ancien Guingampais était susceptible de signer à Lyon mais le départ de Bruno Genesio a quelque peu changé la donne.

C’est « La Provence » qui sort l’information : « Il (Lilian Thuram) estimait l’environnement marseillais trop volcanique, trop instable pour la progression de son fils. Il trouvait l’OL plus à son goût, mais le départ de Bruno Genesio l’a fait changer d’avis. » Comme évoqué ce matin dans le journal local. Finalement, Marcus a rejoint le championnat allemand et a ensuite explosé avec 14 buts et 9 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020.