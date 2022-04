Les agents de la star du Real Madrid Marco Asensio ont confirmé l’intérêt de Milan et d’Arsenal.

L’international espagnol a passé quelques jours en Italie pendant la pause internationale, suscitant des spéculations sur un éventuel transfert au Stadio Meazza. Milan est en très bons termes avec le Real Madrid après les récentes signatures de Brahim Diaz et Theo Hernandez. Selon Sportmediaset, les agents du joueur ont rencontré les dirigeants de Milan il y a quelques semaines et les représentants d’Asensio ont confirmé l’intérêt des Rossoneri. « Nous sommes fiers de l’intérêt de Milan. Les Rossoneri sont une option même s’il y a des offres de quelques clubs anglais, dont Arsenal. Nous sommes prêts à évaluer toutes les options ».

Milan sera à la recherche d’un nouvel ailier offensif et d’un milieu de terrain offensif cet été. Le contrat d’Asensio expire en juin 2023 et le Real Madrid lui aurait proposé un nouveau contrat de 5 millions d’euros par an plus des compléments. Selon le rapport, ils attendent une réponse avant la fin de la saison, mais Asensio n’a pas encore décidé de son avenir. Le joueur de 26 ans attend de savoir si Kylian Mbappé partira au Bernabeu en tant qu’agent libre à la fin de la saison et, si cela se produit, il pourrait décider de partir pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs.