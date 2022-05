Lors d’un entretien accordé au ‘Parisien’, Marco Verratti est revenu sur la défaite et l’élimination il y a quelques mois en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Le milieu italien a aussi pointé du doigt la mentalité de ses propres partenaires.

“À ce niveau-là, en Ligue des champions, ce sont des matchs où tout peut aller très vite. D’ailleurs, le Real l’a répété face à Chelsea et Manchester City. Madrid est une équipe qui a l’habitude de jouer ces matchs et de souffrir. Ici à Paris, on oublie parfois qu’il faut souffrir pour gagner. Et ça, on doit le comprendre tous ensemble : les joueurs, le club, les supporters. Nous sommes sur le terrain, mais il y a cette atmosphère autour qui fait qu’il faudrait toujours que nous gagnions 3, 4 ou 5-0. Mais le football, ce n’est plus ça. Il n’y a plus de petites équipes en Ligue des champions.” Révèle ‘Petit hibou.’