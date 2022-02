De passage en zone mixte après la défaite (2-4) du Borussia Dortmund à domicile contre les Glasgow Rangers, Marco Rose n’a pas caché sa déception.

« Bien sûr que nous nous retrouvons dans une situation difficile. Nous avons perdu avec un écart de deux buts. Il n’y a plus la règle du but à l’extérieur donc cela pourrait nous aider. Mais marquer deux buts à Ibrox (le stade des Rangers) est une tâche énorme. Aujourd’hui (jeudi), nous n’avons pas accompli notre tâche. Ce sera difficile mais néanmoins, nous nous préparerons pour ce match afin de garder toutes nos chances. Sur les quatre buts il y a eu deux coups de pied arrêtés. Il y avait la main de Dan-Axel (Zagadou) et une autre ‘déception’ sur corner. Une simple erreur sur l’aile a mené au troisième but et avant le quatrième, il y a eu une perte de balle trop facile. Ce sont tous ces détails qui nous ont mis dans la mauvaise direction. Mais nous n’avons pas fait assez pour aller dans la bonne. »