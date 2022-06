Licencié de son poste d’entraîneur des Paecocks de Leeds United il y a quelques semaines, Marcelo Bielsa pourrait très rapidement rebondir. Le coach argentin est proche de retrouver une place sur le banc de l’Athletic Bilbao mais il ne souhaite pas arriver seul.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, le club basque ainsi que l’ancien coach de Leeds United discutent pour une arrivée sur le banc et Bielsa aurait chargé Bilbao de trouver une solution pour s’attacher les services d’Antoine Griezmann. D’après les éléments rapportés par As, Marcelo Bielsa est en discussion avancée avec Inaki Arechabaleta, concernant un possible retour dans le club basque. Pour ce retour, il voudrait donc récupérer le Français qu’il apprécie énormément. Jon Moncaloya (Osasuna) et Hugo Guillamon (Valence) figureraient également sur les tablettes de l’Argentin. Affaire à suivre…