C’est un grand monsieur du football qui a décidé de mettre définitivement un terme à sa carrière d’entraîneur.

Ce jeudi, Marcello Lippi a officialisé la nouvelle et ne coachera plus. “J’en ai définitivement terminé avec le travail d’entraîneur, mais peut-être que je pourrais être utile dans d’autres rôles, nous verrons. Mais jusqu’au printemps rien”, a déclaré le coach de 72 ans.

L’ancien technicien de la Juventus Turin et de l’Inter Milan et ex-sélectionneur de la Nazionale était libre de tout contrat depuis la démission de son poste de la sélection chinoise, en novembre 2019. Lippi possède un palmarès d’entraîneur long comme le bras, avec une Ligue des Champions à la tête de la Juventus Turin et une Coupe du monde remportée en 2006 face à l’Equipe de France.