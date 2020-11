Le Napoli va rendre un hommage à Maradona ce dimanche soir face à la Roma, lors de la 9ème journée de Serie A, avec un maillot inédit imaginé par Kappa.

Les joueurs porteront ce dimanche soir un maillot collector en hommage à Maradona imaginé par Kappa et le club. Celui ci sera aux couleurs de l’Argentine, blanc et bleu. « Il y a un an, avec Kappa, nous avons pensé à concevoir un maillot de match spécial qui rappellerait Diego Maradona, sa chère Argentine et le lien très fort avec le peuple de Naples. Ensemble, nous espérions que Diego pourrait le voir, peut-être le porter et être excité avec nous. La présentation du nouveau maillot avait déjà été convenue pour la 9e journée du championnat, à l’occasion du match SSC Napoli-Roma. Le Kombat qui sera porté par les joueurs ce soir aura une signification encore plus grande qu’on ne le supposait initialement » a expliqué le club dans un communiqué.