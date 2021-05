Après la prolongation de contrat de Neymar, le Paris Saint-Germain se concentre désormais sur le cas Kylian Mbappé avant d’envisager le mercato estival qui approche à grands pas. Des interrogations entourent la situation du Français de 22 ans en fin de contrat avec le club parisien en juin 2022. Emmanuel Petit estime qu’une prolongation est de mise.

Le Paris Saint-Germain a fait la moitié du chemin en officialisant la prolongation de sa star brésilienne. Après Neymar, le cas Kylian Mbappé est désormais la priorité du club de la capitale. La direction parisienne se confronte à un dossier épineux alors que la tendance est à un départ. Le Français a toujours affirmé rêver de porter les couleurs du Real Madrid et souhaite que le Paris Saint-Germain le rassure sur son projet sportif. L’ancien monégasque serait agacé par la tournure que prendrait les négociations. Sur le plateau de Top of the Foot, Emmanuel Petit a évoqué cette situation. Pour le champion du monde 98, l’aventure ne peut pas se terminer. Il est encore trop tôt.

Emmanuel Petit : « J’ai l’impression qu’il n’est pas allé au bout de son histoire avec le PSG. Sincèrement, ça ne peut pas se terminer comme ça. J’ai le sentiment qu’il peut encore donner beaucoup de choses au PSG. Il aura largement le temps de partir au Real Madrid après. Dans la dimension que veut prendre le PSG, ils font partie aujourd’hui des plus grands clubs européens. Si on suit cette politique, tu te dois d’avoir les meilleurs joueurs dans ton effectif. […] Le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern, ils ont quasiment la moitié de l’effectif qui fait partie des meilleurs joueurs dans leur position. Le PSG doit se plier à cette exigence. En dehors de la frustration qu’il doit y avoir au sein du PSG, j’ai le sentiment qu’il y a de l’énervement aujourd’hui sur le fait que Mbappé attende et ne donne pas sa réponse. Pour moi oui, ça serait vital pour le PSG parce que dans la politique qu’ils veulent mettre en place depuis des années, ils se doivent d’avoir les meilleurs.«

Une situation délicate à gérer pour le Paris Saint-Germain, pressé par le temps, par les experts et spécialistes ainsi que par les supporters parisiens qui n’attendent qu’une chose, que Kylian Mbappé prolonge. Il est l’une des pièces centrales du PSG.