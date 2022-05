Très en difficulté en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne se prépare à vivre un mercato estival très très animé.

Dégraisser. Le terme est posé. En effet, en contant les 4 éléments prêtés, qui vont regagner leur club (Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko et Sada Thioub) l’AS Saint-Étienne souhaite se séparer de 14 des 29 joueurs de l’effectif d’après L’Equipe.

En fin de contrat, Eliaquim Mangala, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejzak, Romain Hamouma, Benkhedim, Assane Dioussé, Bakary Sako et Miguel Trauco et Arnaud Nordinne ne seront pas retenus. Arnaud Nordin, lui, s’est déjà mis d’accord avec Montpellier. En plus de cela, Denis Bouanga, sous contrat jusqu’en 2023 est courtisé par le Celta Vigo.

Harold Moukoudi, Saidou Sow et Lucas Gourna-Douath, dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros pourrait également être lâché. Sous contrat jusqu’en 2025, Yvann Maçon intéresse Porto. Enfin Adil Aouchiche et Zaydou Youssouf ne sont pas tranchés tout comme celui de Mahdi Camara. L’été sera chaud…

