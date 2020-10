Place aux jeunes ? Pas pour l’instant. Didier Deschamps a précisé que Steve Mandanda et Olivier Giroud seraient très certainement titulaires pour les match amical des Bleus face à l’Ukraine, mercredi soir.

Le portier marseillais, âgé de 32 ans, gardera les cages des Bleus tandis qu’Olivier Giroud, 34 ans, pourrait être titulaire en pointe et porter le brassard de capitaine. Didier Deschamps a l’intention de procéder à plusieurs changements pour effectuer une large revue d’effectifs. On devrait en savoir plus dans quelques heures sur le onze de départ.