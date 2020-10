Cette année va être chargée pour l’Olympique de Marseille qui va (enfin) retrouver la Ligue des Champions. Le tirage au sort, qui aura lieu ce jeudi à partir de 17h, est attendu (et redouté) par de nombreux joueurs et notamment Steve Mandanda, comme il l’a confié lors d’une interview accordée au Figaro.

“J’attends le tirage au sort de la Ligue des Champions avec impatience. Car ça fait longtemps qu’on attend ça” a-t-il déclaré. “Maintenant, on se doute bien qu’on va avoir un groupe très très solide avec de grosses équipes. Après, c’est la Champions League, c’est comme ça. On va enchaîner les matchs, on le sait. À nous d’être prêts pour bien aborder toutes ces rencontres, car ça ne va pas être simple… Il y aura beaucoup de matchs et les adversaires seront de qualité.”