Il y a quelques heures, l’Italie et ses fans ont vécu un deuxième traumatisme après une défaite 1-0 face à la Macédoine du nord en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022. Une défaite qui élimine la Nazionale qui loupe une deuxième Coupe du monde consécutive.

Si la déception est immense et la tristesse est grande, Gabriel Gravina le patron de la Fédération italienne de football a tenu à apporter son soutien au sélectionneur italien Roberto Mancini. Il ne lui en veut pas et n’a pas l’intention de le limoger après cette soirée cauchemardesque pour les Transalpins. c’est malheureusement la loi du football et quand on fait partie du monde du sport, on doit accepter ces verdicts. Je suis désolé et je suis vraiment amer pour tous nos fans. Cependant, il reste la grande joie de cet été, mais aussi la grande amertume de cette défaite. Nous ne nous y attendions vraiment pas. » Explique-t-il au micro de la ‘Rai.’

Avant de continuer et maintenir sa confiance à Mancini : « j’espère qu’il continuera avec nous. Il a un engagement au niveau du projet et j’espère qu’il se débarrassera des problèmes de cette élimination, comme tous les autres Italiens, et qu’il restera à la tête de l’équipe nationale pour continuer notre travail. J’ai encore beaucoup d’énergie. » Termine Gravina qui n’a pas la mémoire courte et se souvient du sacre récent des hommes de Mancini au cours du dernier Euro 2021.