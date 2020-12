Patron de Manchester United Ed Woodward a répondu aux différentes rumeurs qui évoquent un futur départ pour Ole Gunnar Solskjaer. Il continu de soutenir son entraîneur et souhaite lui laisser encore une chance.

Devant les médias, il est revenu sur la situation du norvégien et pense qu’il est aujourd’hui toujours l’homme de la situation même après la défaite 3-1 face au Paris Saint-Germain.

« Nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la cohérence nécessaire pour gagner des trophées. Mais nous voyons des signes positifs sur le terrain et à l’entraînement qui renforcent notre confiance dans les progrès réalisés par Ole, son équipe d’entraîneurs et les joueurs. Nous continuons à soutenir Ole avec une approche planifiée et à long terme du recrutement, axée sur les fenêtres d’été. » Déclare-t-il avant que les Reds Devils ne retrouvent West Ham dimanche en championnat.