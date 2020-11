Un groupe de hackers a piraté le système informatique de Manchester United et aurait demandé une rançon.

« Suite à la récente cyber-attaque contre le club, notre équipe informatique et des experts externes ont sécurisé nos réseaux et ont mené des enquêtes. Cette attaque était par nature perturbatrice, mais à notre connaissance, les données des fans ne sont pas corrompues. Les systèmes requis pour les matchs à Old Trafford sont restés sécurisés et les matchs se sont déroulés normalement », a déclaré le club.

Selon le Daily mail, les hackers contrôleraient le système informatique des Red Devils et demanderaient une rançon conséquente de quelques millions d’euros menaçant de dévoiler des informations confidentielles. Le club mancunien a demandé l’aide du National Cyber Security Center (NCSC) pour résoudre cette affaire.