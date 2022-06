Après une première saison à Manchester United complètement raté, Raphael Varane estime que l’arrivée du nouveau manager Erik Ten Hag va aider l’équipe d’Old Trafford à retrouver le chemin du succès.

« Une nouvelle saison arrive, c’est un nouveau départ et tout le monde est ravi de l’arrivée du nouvel entraîneur. Évidemment, nous voulons réussir et gagner chaque match et pour cela, nous devons bien préparer la saison. Je pense qu’il est important pour nous de bien travailler pour être prêts », a lancé Varane pour le site Internet du club.

L’ancien du Real Madrid aura également sans doute la prochaine coupe du Monde en ligne de mire…