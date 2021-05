Parmi les joueurs du Paris Saint-Germain, l’un d’entre eux a fait sensation cette saison. Le capitaine Marquninos a toujours été au rendez-vous. Des prestations qui ont marqué Rio Ferdinand. La légende mancunienne conseille à Manchester United de s’attaquer à ce cador avant que toute l’Europe ne se l’arrache.

A la recherche d’un défenseur central de premier ordre pour appuyer Harry Maguire, Manchester United piste de nombreux top player à travers l’Europe. Les Red Devils se sont principalement positionnés sur Raphaël Varane mais pourraient se lancer sur d’autres cibles comme le capitaine parisien, Marquinhos. Solide, le Brésilien porte le Paris Saint-Germain. Il n’est jamais défaillant malgré les obstacles qui se dressent devant lui. Ayant tout gagné à Manchester United, Rio Ferdinand, véritable légende du club et ancien défenseur central, estime que le Parisien devrait être la priorité de tous les cadors européens qui chercheraient à se renforcer en défense. Il est « le joueur à recruter », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Vibe with Five.

Rio Ferdinand : « Si une équipe est à la recherche d’un défenseur central en ce moment, je leur conseille Marquinhos. Parmi les meilleures équipes et avec les finances, il est le seul joueur que je vais chercher. Joueur de gros match. Chaque gros match dans lequel vous voyez ce gars jouer, il est présent. En forme comme vous le souhaitez, rapide, robuste, endurci, toujours prêt au combat, il comprend et aime l’atmosphère des gros matches. Top, meilleur joueur, bonne attitude, leader, il a tout. Si je suis à la recherche d’un défenseur central d’expérience qui puisse me faire passer au niveau supérieur, c’est lui que je recherche. »

Acheté pour 31 millions d’euros par le Paris Saint-Germain en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos est aujourd’hui le joueur le plus important de l’effectif parisien. Aujourd’hui estimé à 70 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2024, le Brésilien, qui fête aujourd’hui ses 27 ans, fait parti des tauliers du vestiaire et le voir quitter la capitale semble inconcevable. Manchester United devra frapper fort pour s’adjuger les services du capitaine parisien.