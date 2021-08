Poussé vers la sortie par les supporters du Barça, Antoine Griezmann aurait demandé à quitter le club catalan et il pourrait rebondir du côté de Manchester United.

Après Lionel Messi, dont le départ a été officialisé ce week-end, son partenaire d’attaque Antoine Griezmann pourrait quitter à son tour le FC Barcelone. En difficulté depuis son arrivée en Catalogne, le Français ne fait pas l’unanimité auprès des fans et il a pu le constater la semaine dernière à l’entraînement. Alors que le Barça a annoncé jeudi soir avoir stoppé les négociations avec Messi, beaucoup de fans ont reproché à Griezmann et son énorme salaire – environ 34 millions d’euros par an, soit le plus important de l’effectif depuis le départ de Messi – de pousser l’Argentin vers la sortie. Vexé par les remarques, le champion du monde 2018 pourrait prendre la décision de quitter le club cet été et il aurait déjà un point de chute tout trouvé.

D’après les informations du média espagnol Todofichajes, Manchester United serait sur le point de faire une offre pour recruter Antoine Griezmann. Conscients des difficultés financières du Barça, les Red Devils espèrent trouver un arrangement bien en dessous des 120 millions d’euros déboursés par les Blaugrana pour le faire venir de l’Atlético Madrid en 2019. Le joueur serait très intéressé à l’idée de découvrir la Premier League et il aurait demandé à son agent cet été de lui trouver une porte de sortie pour fuir le Camp Nou. Affaire à suivre…