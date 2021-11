Alors que l’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjaer est sous pression depuis plusieurs semaines en raison de la mauvaise série de Manchester United en Premier League, l’ex-champion d’Angleterre avec les Red Devils Rio Ferdinand demande sa démission.

« Je suis assis ici maintenant et je ne pense pas que nous pouvons nous battre pour le championnat. Je regarde notre équipe chaque semaine en me demandant ce que nous allons faire sur le plan tactique. Je ne vois pas de philosophie ou d’identité dans la façon de jouer de Man United, quelle qu’elle soit de la part de la direction. Je suis assis ici et je regarde l’équipe avec confusion. J’étais toujours un peu sceptique au fond de moi, je me demandais s’il pouvait nous amener à être champions. Je n’étais pas entièrement convaincu – je n’étais pas sûr qu’il puisse le faire. avec ce que j’ai vu cette saison, je me dis qu’il est peut-être temps que le relais soit transmis à quelqu’un d’autre. Et je pense qu’Ole partirait maintenant la tête haute parce que, depuis son arrivée jusque là où il nous a amenés en début de saison, je pense que tout a été positif. (…) Il a fait ce pour quoi il a été appelé. Il est venu et il a redonné espoir aux fans, il leur a donné envie de revenir soutenir leur équipe. En ce sens, il a fait un excellent travail. Mais va-t-il nous aider à remporter des titres? Va-t-il nous permettre de gagner une Ligue des champions? Si je suis honnête avec moi-même, je pense que non. », a-t-il déclaré dans son podcast Vibe with Five.

Après la défaite historique contre Liverpool, 5-0, Manchester United s’est incliné 2-0 contre Manchester City samedi dernier.