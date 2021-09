Malgré son mercato XXL, le club de Manchester United inquiète les fans à cause de sa gestion financière.

Manchester United aura été l’un des acteurs les plus prolifiques du mercato estival avec les arrivées de Jadon Sancho (85 millions d’euros), Raphaël Varane (50 millions d’euros) et Cristiano Ronaldo (30 millions d’euros). Mais du côté des départs, Manchester United est loin d’avoir compensé les millions dépensés. Seul le jeune Daniel James a quitté le club cet été pour Leeds contre un montant d’un peu plus de 30 millions d’euros.

Dans son édition du jour, le Manchester Evening News tire justement la sonnette d’alarme concernant une tendance qui se répète. Depuis 2017, Manchester United est en effet le club de Premier League ayant subi les pertes les plus importantes sur le marché des transferts. En quatre ans, les Red Devils ont acheté pour 400 millions d’euros de joueurs qu’ils n’ont vendu que 206 millions d’euros. Les exemples les plus parlants sont ceux de Wayne Rooney et Ander Herrera, achetés pour 64 millions d’euros à eux deux et partis gratuitement. En d’autres termes, le vice-champion d’Angleterre a perdu près de 200 millions d’euros en 4 ans et la situation pourrait rapidement devenir dramatique si les dirigeants ne rééquilibrent pas les comptes.