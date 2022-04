Nemanja Matic, milieu de terrain de Manchester United, annonce sur son compte Instagram qu’il quittera les Reds Devils à l’issue de la saison. le Serbe, qui est sous contrat jusqu’en juin 2023, a déjà informé ses dirigeants de sa décision.

Une page se tourne à Manchester United. Nemanja Matic, 33 ans a annoncé sur Instagram son départ, cinq ans après avoir rejoint lees Reds Devils en provenance de Chelsea. Le Serbe, quittera donc le club à un an de la fin de son contrat: « Après mûre réflexion, j’ai décidé que cette saison serait ma dernière avec Manchester United. J’ai informé le conseil d’administration, le manager et les joueurs de ma décision. C’est un grand honneur et un privilège de jouer pour ce grand club. Un grand merci aux fans pour leur soutien indéfectible. Je vais maintenant tout donner jusqu’à la fin de la saison pour aider mes coéquipiers à terminer aussi fort que possible. »

Depuis le début de la saison, Nemanja Matic a joué 26 matchs toutes compétitions confondues pour deux passes décisives.