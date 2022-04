Licencié en novembre dernier, Ole Gunnar Solskjaer a laissé Manchester United aux portes de la Ligue des Champions. Distancé, Ralf Rangnick n’est pas parvenu à rattraper son retard et la Coupe aux grandes oreilles s’éloigne des Reds Devils. Une véritable désillusion pour la direction britannique qui avait fait de cette dernière un objectif clair et défini. Simple intérimaire, le technicien sera remplacé à l’issue de la saison. Son successeur devrait être Erik Ten Hag, actuellement à la tête de l’Ajax Amsterdam. Une arrivée qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’effectif mancunien.

De retour à Manchester United douze ans plus tard, Cristiano Ronaldo est arrivé avec le statut de héros. Transcendé en première partie de saison, le Portugais est rentré dans le rang et reste désormais sur une mauvaise dynamique. Avec 18 buts inscris en 34 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il est la cible de nombreuses critiques. Son impact sur le vestiaire lui est également reproché. Pressenti pour prendre la relève, Erik Ten Hag ne voudrait plus de Cristiano Ronaldo dans ses rangs. Une situation qui le force à cherchait de nouveaux points de chute.