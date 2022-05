Pour relancer la machine la saison prochaine, Erik Ten Hag a déjà pris la décision de mettre 10 joueurs à la porte cet été.

Nommé entraîneur de Manchester United pour la saison prochaine, Erik Ten Hag veut du sang neuf chez les Red Devils. D’après les informations de Sky Sports, le coach néerlandais et son futur directeur sportif Ralf Rangnick ont déjà prévu 10 départs au mercato estival. En plus des joueurs qui sont en fin de contrat et qui partiront gratuitement comme Juan Mata, Paul Pogba, Edinson Cavani, Nemanja Matic et Lee Grant, Manchester United montre aussi la sortie à d’autres « indésirables ».

Privé de temps de jeu, le jeune Dean Henderson pourrait notamment faire ses valises direction Newcastle. La presse britannique évoque la possibilité d’un prêt avec option d’achat pour le gardien anglais de 25 ans. Un autre joueur qui pourrait partir cet été est Aaron Wan-Bissaka. L’ancien défenseur de Crystal Palace n’est pas au mieux de sa forme à Old Trafford et il voit Diogo Dalot lui chiper la vedette en cette fin de saison.

Sky Sports ajoute que Jesse Lingard est toujours sur les tablettes de West Ham, alors qu’Eric Bailly et Phil Jones seront tous les deux placés sur la liste des transferts. Affaire à suivre…