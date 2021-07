Sous contrat jusqu’en 2022 avec les Reds Devils, Paul Pogba n’est pas encore sur de rester en Angleterre la saison prochaine. S’il a reçu une prolongation de contrat de la part des dirigeants, il n’a toujours pas donné son accord.

Devant cette situation, le club mancunien riposte et cherche un autre profil capable de succéder au Français en cas de départ cet été. Si l’on en croit les informations de « SportBild », la formation britannique piste Leon Gortzka qui évolue au Bayern Munich et vient justement de se faire sortir avec l’équipe national allemande face à l’Angleterre en huitièmes de finale de l’Euro 2020. Man United valide le profil du milieu de terrain âgé de 26 ans et les dirigeants ne seraient pas contre en faire le successeur de Paul Pogba. Tout comme le champion du mode 2018, Goretzka arrive en fin de contrat au Bayern dans un an et n’a pas prolongé dans l’immédiat. Aux dernières nouvelles, Bild expliquait que Goretzka n’avait pas été convaincu par l’offre de prolongation de son club. Affaire à suivre…